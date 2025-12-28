Fuochi d' artificio vietati si rischiano multe fino a 500 euro

Con l’arrivo del Capodanno, molti Comuni adottano misure per regolamentare l’uso dei fuochi d’artificio. Dal momento che i fuochi sono vietati in diverse aree, si rischiano multe fino a 500 euro. È importante conoscere le normative locali per garantire un festeggiamento sicuro e rispettoso delle disposizioni vigenti.

Divieto botti a Marsala: fuochi e petardi vietati dal 30 dicembre al 3 gennaio 2026 - Ordinanza del sindaco Massimo Grillo: divieto assoluto di fuochi d’artificio, mortaretti e petardi in tutta Marsala, anche in aree private ... marsalalive.it

Fuochi d’artificio, il sindaco di Legnano: “Invitiamo a un uso responsabile”. Ecco la Piroguida - ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ha messo a disposizione una guida pratica che illustra in modo chiaro cosa è consentito, cosa è vietato e quali sono le sanzioni previste dalla legge. legnanonews.com

Francia, fuochi d'artificio vicino alla Torre Eiffel: 40 arresti x.com

Capodanno = Fuochi d'artificio Sono belli, colorati, rumorosi, liberatori. Ma ci sono anche i petardi che affascinano soprattutto i più piccoli. Io stesso, uscito da scuola, mi divertivo con miniciccioli, raudi e magnum - li ho scritti in rigoroso ordine di "potenza" - assi facebook

