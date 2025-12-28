Fuochi d' artificio vietati si rischiano multe fino a 500 euro
Con l’arrivo del Capodanno, molti Comuni adottano misure per regolamentare l’uso dei fuochi d’artificio. Dal momento che i fuochi sono vietati in diverse aree, si rischiano multe fino a 500 euro. È importante conoscere le normative locali per garantire un festeggiamento sicuro e rispettoso delle disposizioni vigenti.
Con l’approssimarsi di Capodanno i Comuni iniziano ad adottare contromisure per l’esplosione dei botti. Tra i primi a intervenire in tal senso, il commissario prefettizio De Ninno, titolare dell’amministrazione comunale di San Marco Evangelista, ha emanato un’ordinanza con cui vieta l’utilizzo di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
