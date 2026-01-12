Perché è stata ridotta la pena ad Alessia Pifferi condannata per l’omicidio della piccola Diana
La Corte d'assise d'appello di Milano ha deciso di ridurre la pena di Alessia Pifferi, condannata per l'omicidio della piccola Diana, da ergastolo a 24 anni di reclusione. La scelta si basa su un'interpretazione della pena come strumento calibrato al caso, piuttosto che come esempio morale. Questa decisione riflette un approccio giuridico che privilegia la personalizzazione della pena, mantenendo comunque la severità necessaria per il reato commesso.
Non l'ergastolo ma 24 anni di reclusione. Non una pena esemplare ma "calibrata" al caso. La Corte d'assise d'appello di Milano nel cancellare l'ergastolo in favore di una reclusione a 24 anni di reclusione per Alessia Pifferi ha ricercato "la determinazione di una pena non già 'esemplare' a far.
