Pena ridotta in appello per Alessia Pifferi. La Corte d’assise d’appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza di condanna all’ergastolo, emessa in primo grado, e ha condannato a 24 anni di reclusione la 40enne, imputata di omicidio volontario pluriaggravato per aver abbandonato la propria bambina di 18 mesi, Diana, per sei giorni dentro la casa di via Parea a Milano il 14 luglio 2022, lasciandola morire di fame e di sete. La sorella: “Potrebbe chiedere scusa, ma non la perdonerò”. Oggi la sorella della donna, Viviana Pifferi, si era augurata la conferma dell’ergastolo. “Mi aspetto che finisca e che Diana possa andare in pace, spero che confermino l’ergastolo ma la condanna più grossa sarebbe che capisse che l’ha fatto lei, quando poteva lasciarla a noi”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Alessia Pifferi, niente ergastolo. In appello pena ridotta a 24 anni per la morte della figlia Diana