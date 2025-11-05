Pena ridotta ad Alessia Pifferi la rabbia della sorella Viviana dopo l' appello | Non è stata fatta giustizia
La sorella di Alessia Pifferi, Viviana, ha attaccato i giudici del processo di secondo grado che ha tolto l'ergastolo alla donna. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
