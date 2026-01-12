Per il Papa Corína Machado è meglio di Maduro

Lunedì mattina, il Papa ha incontrato in udienza María Corina Machado, premio Nobel per la pace. La visita si inserisce in un contesto di dialogo e confronto su tematiche di rilievo internazionale, evidenziando l'attenzione della Chiesa verso questioni di stabilità e diritti umani. La presenza di Machado, figura di rilievo nel panorama politico, sottolinea l'interesse verso soluzioni pacifiche e dialogo costruttivo.

Roma. Lunedì mattina, il Papa ha ricevuto in udienza la premio Nobel per la pace María Corina Machado. Un appuntamento avvenuto a sorpresa che aiuta a comprendere la posizion.

