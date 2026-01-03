Incertezza in Venezuela | chi succederà a Maduro? Corina Machado | Siamo pronti a prendere il potere
L’incertezza politica in Venezuela si intensifica con le dichiarazioni di Maria Corina Machado, leader dell’opposizione, che ha affermato di essere pronta a prendere il potere. La situazione rimane complessa, mentre si prospettano possibili sviluppi sulla successione di Nicolás Maduro. La tensione tra le forze politiche continua a influenzare il panorama nazionale, sollevando interrogativi sul futuro politico del paese.
«Oggi siamo pronti per far valere il nostro mandato e prendere il potere. E’ il messaggio postato dalla leader dell’opposizione venezuelana, Maria Corina Machado su X. «Venezuelani, è arrivata l’ora della libertà!». «E' ora di concretizzare una transizione democratica», afferma Machado. Sono ore di estrema incertezza in Venezuela. Dopo la cattura del presidente Nicolas Maduro in seguito. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Venezuela: incriminati negli Usa Maduro, la moglie e il figlio. Machado: “Pronta a prendere il potere”
Leggi anche: Attacco Usa al Venezuela, esulta la Nobel Machado: «Siamo pronti». Maduro e la moglie catturati: verso il processo a NY anche per il figlio – La diretta
Incertezza in Venezuela: chi succederà a Maduro? Corina Machado: "Siamo pronti a prendere il potere" - E’ il messaggio postato dalla leader dell’opposizione venezuelana, Maria Corina ... msn.com
Venezuela dopo Maduro: chi detiene il potere ora - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. la7.it
Venezuela, futuro nel caos dopo l’attacco Usa: “Equilibri a rischio. L'instabilità rischia di durare a lungo". Lo scenario - Venezuela, Pastori: "L'instabilità rischia di durare a lungo" L’attacco degli Stati Uniti al Venezuela e la caduta di Nicolás Maduro hanno aperto una fase di forte incertezza. affaritaliani.it
In questo momento di tensione e di incertezza la nostra priorità è la tutela dei nostri connazionali in Venezuela. L’azione americana contro il narco-regime criminale di Maduro, contro cui si è battuta il premio Nobel per la pace Machado, deve impegnare l’Italia - facebook.com facebook
In questo momento di tensione e di incertezza la nostra priorità è la tutela dei nostri connazionali in Venezuela. L’azione americana contro il narco-regime criminale di Maduro, contro cui si è battuta il premio Nobel per la pace Machado, deve impegnare l’Italia x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.