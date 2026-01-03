L’incertezza politica in Venezuela si intensifica con le dichiarazioni di Maria Corina Machado, leader dell’opposizione, che ha affermato di essere pronta a prendere il potere. La situazione rimane complessa, mentre si prospettano possibili sviluppi sulla successione di Nicolás Maduro. La tensione tra le forze politiche continua a influenzare il panorama nazionale, sollevando interrogativi sul futuro politico del paese.

«Oggi siamo pronti per far valere il nostro mandato e prendere il potere. E’ il messaggio postato dalla leader dell’opposizione venezuelana, Maria Corina Machado su X. «Venezuelani, è arrivata l’ora della libertà!». «E' ora di concretizzare una transizione democratica», afferma Machado. Sono ore di estrema incertezza in Venezuela. Dopo la cattura del presidente Nicolas Maduro in seguito. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Incertezza in Venezuela: chi succederà a Maduro? Corina Machado: "Siamo pronti a prendere il potere"

