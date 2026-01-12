Papa riceve Corina Machado in Vaticano

Il Papa ha incontrato oggi in Vaticano Maria Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana e premio Nobel per la pace. L’incontro si è svolto alle 13.42 e ha rappresentato un momento di dialogo tra le istituzioni ecclesiastiche e le figure politiche coinvolte nella situazione venezuelana. La visita si inserisce nel contesto di un confronto su temi di attualità e diritti umani.

13.42 Papa Leone ha ricevuto in Vaticano la leader dell'opposizione venezuelana e premio Nobel per la pace Maria Corina Machado. Lo rende noto la Sala Stampa della Santa Sede. In un suo recente discorso,il Papa ha chiesto che il Venezuela rimanga un Paese indipendente e ha denunciato l'uso della forza militare per raggiungere obiettivi diplomatici. Fondamentale la protezione dei diritti umani in Venezuela. Machado è stata esclusa dal candidarsi alle elezioni generali del 2024 da autorità allineate con Maduro.

Il Papa riceve Corina Machado: l'incontro (non annunciato) con l'attivista premio Nobel venezuelana in Vaticano - L'annuncio del Bollettino vaticano con il calendario di visite: l'incontro non era stato annunciato ... roma.corriere.it

Il Papa a sorpresa incontra Corina Machado, leader dell'opposizione venezuelana - Questa mattina, al termine delle udienze di tabella già precedentemente fissate, Papa Leone XIV ha ricevuto a sorpresa Corina Machado, la ... msn.com

Papa Leone riceve Maria Corina Machado, leader dell’opposizione in Venezuela e premio Nobel x.com

10 Gennaio 2026 Papa Leone XIV riceve in Udienza nel Palazzo Apostolico le visite di, Cindy McCain, Direttore Esecutivo del Programma Alimentare Mondiale (PAM). Séamus Boland, Presidente dell'European Economic and Social Committee. Adrián Barbó - facebook.com facebook

