Pentacordo jazz workshop

Il Pentacordo Jazz Workshop, fondato nel 2021, si dedica alla creazione di musica originale e arrangiamenti specifici per il gruppo. Basato sul jazz, genere di formazione per la maggior parte dei membri, il progetto esplora anche altre sonorità e stili, mantenendo sempre un approccio attento alla qualità musicale e alla ricerca sonora. L’obiettivo è offrire un repertorio autentico e innovativo, con attenzione alla cura dei dettagli e alla collaborazione artistica.

