Pentacordo jazz workshop

Da romatoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Pentacordo Jazz Workshop, fondato nel 2021, si dedica alla creazione di musica originale e arrangiamenti specifici per il gruppo. Basato sul jazz, genere di formazione per la maggior parte dei membri, il progetto esplora anche altre sonorità e stili, mantenendo sempre un approccio attento alla qualità musicale e alla ricerca sonora. L’obiettivo è offrire un repertorio autentico e innovativo, con attenzione alla cura dei dettagli e alla collaborazione artistica.

Il Pentacordo Jazz Workshop nasce nel 2021 con l’intento di proporre musica originale ed arrangiamenti, scritti appositamente per il gruppo in questione, partendo dal jazz che è decisamente la base di preparazione delle maggior parte dei componenti, per poi allontanarsene e sconfinare sia nel. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Jazz Winter Camp, si alza il sipario. Workshop e corsi aperti a tutti

Leggi anche: Torna “Brera jazz pop rock vol. 5” con un ensamble jazz

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Pentacordo Jazz Workshop - Il Pentacordo Jazz Workshop nasce nel 2021 con l’intento di proporre musica originale ed arrangiamenti, scritti appositamente per il gruppo in questione, partendo dal jazz che è decisamente la base di ... romatoday.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.