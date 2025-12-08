Spaccio fino all’ultimo minuto | colto in flagrante mentre lo traducevano in carcere
Non gli arresti domiciliari, e nemmeno l'apertura imminente delle porte del carcere. Nessuna delle misure disposte per lui hanno impedito a un cittadino tunisino di 54 anni di proseguire la sua attività illecita. L'uomo, infatti, è stato colto in flagrante dagli agenti della Squadra Mobile della. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
