Cassiera aggredita e palpeggiata all’Esselunga a Firenze | protesta Cgil i lavoratori scioperano fuori dal supermercato

Ilfattoquotidiano.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spintonata in bagno, trattenuta, costretta a subire palpeggiamenti: la vittima è una dipendente dell’ Esselunga di Novoli, a Firenze, che è stata sorpresa da uno sconosciuto nei servizi del supermercato. La lavoratrice, una cassiera di 30 anni, ha urlato e i clienti l’hanno soccorsa, facendo fuggire l’aggressore. I carabinieri stanno indagando per identificarlo. Per protesta i lavoratori del negozio hanno scioperato, organizzando un presidio davanti al punto vendita. “Siamo di fronte all’ennesima aggressione verso i dipendenti – sottolinea la Filcams Cgil -, le denunciamo da anni ad aziende e istituzioni, ora si arriva persino a un tentativo di stupro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

