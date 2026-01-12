Partito Liberaldemocratico | grande partecipazione al Primo Congresso Provinciale

Domenica 11 gennaio 2026 si è tenuto presso l’Hotel De La Ville di Avellino il Primo Congresso Provinciale del Partito Liberaldemocratico. È stata un’occasione importante per conoscere le proposte e le iniziative di una nuova realtà politica, ancora in fase di consolidamento, che mira a promuovere valori liberali e democratici sul territorio. La partecipazione è stata significativa, segno di interesse e attenzione verso il progetto.

Si è svolto domenica 11.01.2026 presso l'Hotel De La Ville, il Primo Congresso Provinciale del Partito Liberaldemocratico di Avellino, giovane start-up in ambito politico. Nonostante il progetto sia nato da poco, nel marzo del 2025, la partecipazione al congresso di Avellino è stata tanta, più di quanto si aspettavano gli stessi organizzatori. Come tutte le start-up, è un'attività giovane, con forti potenzialità di crescita e si pone l'obiettivo di innovare, stravolgendo un settore — in questo caso quello politico — ormai vecchio e fermo da troppi anni.

