Il 11 gennaio 2026, Avellino ospiterà il primo congresso provinciale del Partito Liberaldemocratico. Un momento importante per il partito, che si prepara a confrontarsi con le questioni locali e a rafforzare il proprio ruolo nel panorama politico della provincia. L’evento rappresenta un’occasione per discutere idee e proposte, promuovendo un dialogo costruttivo tra le diverse anime del partito e la comunità locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Domenica 11 gennaio 2026 Avellino ospiterà il primo congresso provinciale del Partito Liberaldemocratico. Il PLD, costituitosi da pochi mesi e guidato a livello nazionale dal deputato Luigi Marattin, è attualmente impegnato in un percorso di radicamento territoriale attraverso la celebrazione di congressi regionali e provinciali in tutta Italia. Dopo il congresso regionale svoltosi a Napoli lo scorso 30 novembre 2025, che ha portato all’elezione di Pasquale Lauri come segretario campano, ed il congresso provinciale di Salerno tenutosi il 14 dicembre 2025 che ha eletto come segretario provinciale Antonluca Cuoco, il partito si prepara ora all’appuntamento irpino, dedicato all’organizzazione e al coordinamento di Avellino e della sua provincia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Partito Liberaldemocratico: primo congresso provinciale

Leggi anche: Partito Liberaldemocratico, ad Avellino il primo congresso provinciale

Leggi anche: Partito Liberaldemocratico, domenica 14 il primo congresso provinciale di Salerno

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Montesarchio. Incontro del Partito Liberal Democratico di Benevento; A Montesarchio si gettano le basi del Partito liberaldemocratico sannita.

Partito liberaldemocratico. Di Placido eletto segretario - Al congresso provinciale entrano nel direttivo i cesenati Montesi e Bianchi "Incontreremo il mondo produttivo per avviare il radicamento nel territorio" . ilrestodelcarlino.it

’Le Regioni sono utili?’. Incontro con Oscar Giannino - In vista delle prossime elezioni regionali il Partito Liberal Democratico ha deciso fin dal suo primo congresso del 28 e 29 giugno scorsi di non presentare liste in alcuna Regione, in attesa di ... lanazione.it

Alberto Pilotto eletto segretario regionale del Partito Liberal Democratico - Domenica 26 ottobre si è svolto al Circolo de Amicis di Milano il primo Congresso Regionale del PLD (Partito Liberal Democratico), che ha eletto il suo primo segretario regionale nella persona di ... bergamonews.it

Giovedì alle ore 18 a Roma inauguriamo la campagna referendaria del Comitato Giustizia SÌ, il comitato - promosso dal Partito Liberaldemocratico ma con la partecipazione di tantissimi esterni - per il SÌ al referendum primaverile sulla separazione delle carrie - facebook.com facebook

Oggi, in Piazzale Ferdowsi a Roma, di fronte alla statua di uno dei più grandi poeti della letteratura persiana, con il gruppo romano del Partito Liberaldemocratico abbiamo partecipato alla manifestazione a sostegno del popolo iraniano, dei commercianti e de x.com