Papa Leone XIV scelto come Personaggio dell’anno 2025 da Treccani | Parsimonioso di presenza e di parole

Papa Leone XIV è stato selezionato come «Personaggio dell’anno 2025» dall’Istituto Treccani, riconoscimento che ne sottolinea il carattere di parsimonia di presenza e parole. La scelta evidenzia il suo impegno nel promuovere valori fondamentali dell’esperienza cristiana, quali sobrietà, misura e ascolto, incarnando così una Chiesa povera per i poveri. Questo riconoscimento riflette l’importanza di un esempio di umiltà e ascolto nel contesto attuale.

Papa Leone XIV è stato scelto come « Personaggio dell'anno 2025 » dall'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, «per aver improntato il pontificato a valori fondamentali dell'esperienza cristiana, come sobrietà, misura e ascolto, espressione ideale di una Chiesa povera per i poveri». Il Libro dell'anno Treccani 2025 lo definisce «parsimonioso di presenza e di parole», sottolineando come il Pontefice abbia ridotto la propria visibilità, equilibrando attentamente udienze e posizioni pubbliche, evitando di farsi etichettare politicamente o teologicamente. «Impegnato a promuovere una pace disarmata e disarmante».

