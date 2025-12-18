Da fiducia a ‘ingiocabile’ | le parole dell’anno secondo Treccani Il 2025 tra neologismi e cultura pop

Il 2025 si apre con parole che riflettono i mutamenti della nostra società, tra neologismi e cultura pop. La scelta di Treccani di eleggere “fiducia” come parola dell’anno testimonia un cambio di prospettiva, passando da un concetto di rispetto a uno di speranza condivisa. Un termine che racchiude in sé valori etici e una voglia di ricostruzione, segnando un nuovo capitolo di riflessione collettiva.

Fiducia, la parola dell’anno secondo Treccani. Dopo il “rispetto” dell’anno scorso, l’Enciclopedia Italiana Treccani alza il livello della speranza e sceglie la “fiducia” per simboleggiare in un termine il 2025 per la sua attualità e valenza etica. In un anno segnato da incertezze geopolitiche e sociali, la fiducia emerge come risposta essenziale al diffuso bisogno di guardare al futuro con aspettative positive. Il 2025 è stato un anno attraversato da tensioni belliche, crisi economiche e trasformazioni sociali profonde, ma anche da eventi culturali e sportivi capaci di sorprendere. A raccontarlo non sono solo le notizie, ma le parole che hanno preso forma nel dibattito pubblico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

