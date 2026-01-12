Paperino parla in bolognese e non solo
Il numero 3660 di Topolino celebra la Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali, che si svolge il 17 gennaio. In questa occasione, Paperino parlerà in bolognese e altre varianti dialettali, offrendo ai lettori un viaggio tra le radici linguistiche del nostro Paese. Disponibile da mercoledì 14 gennaio, questa edizione speciale propone quattro versioni inedite, valorizzando la ricchezza delle tradizioni dialettali italiane.
