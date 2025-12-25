Babbo Natale arriva a Paperino
Prato, 25 dicembre 2025 – Babbo Natale è atterrato a Paperino portando con sé un carico di sorrisi, stupore e autentica magia natalizia. La piazza del paese si è trasformata in un piccolo villaggio incantato, accogliendo grandi e piccini per uno degli appuntamenti più attesi del periodo delle feste. Come da tradizione, l’iniziativa è stata organizzata con passione e dedizione dagli instancabili volontari della Casa del Popolo di Paperino, gli stessi che da anni danno vita allo storico Carnevale del paese. L'arrivo di Babbo Natale a Paperino Anche questa volta hanno saputo creare un’atmosfera speciale, allestendo la slitta con le renne e distribuendo doni ai tanti bambini accorsi per salutare Babbo Natale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
