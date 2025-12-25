Prato, 25 dicembre 2025 – Babbo Natale è atterrato a Paperino portando con sé un carico di sorrisi, stupore e autentica magia natalizia. La piazza del paese si è trasformata in un piccolo villaggio incantato, accogliendo grandi e piccini per uno degli appuntamenti più attesi del periodo delle feste. Come da tradizione, l’iniziativa è stata organizzata con passione e dedizione dagli instancabili volontari della Casa del Popolo di Paperino, gli stessi che da anni danno vita allo storico Carnevale del paese. L'arrivo di Babbo Natale a Paperino Anche questa volta hanno saputo creare un’atmosfera speciale, allestendo la slitta con le renne e distribuendo doni ai tanti bambini accorsi per salutare Babbo Natale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Babbo Natale arriva a Paperino

Leggi anche: Aspettando il Natale: a Caldari di Ortona arriva Babbo Natale

Leggi anche: Le letterine a Babbo Natale, dolci e bancarelle per tutti: a Usmate il Natale arriva in "Anteprima"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

‘Topolino e la magia del Natale’: un classico Disney senza tempo; Topolino #3656 si prepara a festeggiare il Natale; Film Disney Natale 2025: il calendario con la programmazione TV.

Babbo Natale arriva a Paperino - E ora si aspetta l’arrivo della Befana per la sera del 5 gennaio ... lanazione.it