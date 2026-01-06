La Befana di Paperino arriva in bici

Il 6 gennaio 2026, a Prato, diverse Befane ecologiche in bicicletta hanno attraversato le vie del paese. Con semplicità e rispetto per l’ambiente, hanno distribuito doni e portato sorrisi ai bambini, creando un momento di allegria e tradizione. Questa iniziativa ha sottolineato l’importanza di scelte sostenibili durante le festività, unendo tradizione e rispetto per l’ambiente in modo semplice e autentico.

Prato, 6 gennaio 2026 – Una Befana, anzi tante Befane “ecologiche”, in sella alle loro biciclette volanti, hanno attraversato le strade di Paperino portando doni, sorrisi e un pizzico di magia ai bambini del paese. Un arrivo atteso, colorato e festoso, capace di trasformare una semplice serata d’inverno in un momento di autentica condivisione. La bella iniziativa porta la firma degli instancabili attivisti della Casa del Popolo di Paperino, gli stessi che da anni organizzano il celebre Carnevale e che già lo scorso Natale avevano allestito la slitta con le renne per la consegna dei regali. La Befana a Paperino Ancora una volta, la loro fantasia e il loro impegno hanno saputo coinvolgere l’intera comunità, portando i costumi della Befana a “passeggio” per il paese in una festa semplice ma profondamente sentita. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Befana di Paperino arriva in bici Leggi anche: Babbo Natale arriva a Paperino Leggi anche: Arnara, Befana in bici Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. La Befana di Paperino arriva in bici - Prato, 6 gennaio 2026 – Una Befana, anzi tante Befane “ecologiche”, in sella alle loro biciclette volanti, hanno attraversato le strade di Paperino portando doni, sorrisi e un pizzico di magia ai bamb ... lanazione.it

