papa leone riceve maria corina machado

Papa Leone XIV ha incontrato in Vaticano María Corina Machado, figura di rilievo dell’opposizione venezuelana e riconosciuta con il Premio Nobel per la Pace 2025. L'incontro si inserisce nel dialogo tra la Chiesa e le rappresentanze politiche del Venezuela, sottolineando l’importanza del confronto e della ricerca di soluzioni pacifiche per il paese.
Papa Leone XIV ha ricevuto in Vaticano María Corina Machado, esponente di primo piano dell’opposizione venezuelana e Premio Nobel per la Pace 2025. L’incontro, reso noto dalla Sala Stampa della Santa Sede e inserito tra gli impegni ufficiali della giornata, è avvenuto su richiesta della stessa Machado. Fondatrice e guida del movimento Vente Venezuela, l’attivista è da tempo impegnata nella denuncia delle violazioni dei diritti democratici nel Paese sudamericano. Dopo essere fuggita dal Venezuela per partecipare a Oslo alla cerimonia del Nobel a dicembre 2025, in seguito al sequestro e al trasferimento a New York di Maduro, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha escluso una sua eventuale ascesa alla guida del Paese, annunciando comunque che incontrerà la leader dell’opposizione «martedì o mercoledì» e chiarendo che una grazia per Maduro non è «uno scenario possibile». 🔗 Leggi su Lettera43.it
