Papa Leone riceve il premio Nobel Machado | Con lui e gli Usa la sconfitta del male è più vicina

In tarda mattinata Papa Leone XIV ha incontrato il Premio Nobel per la pace Maria Corina Machado. Di recente il pontefice ha parlato del Venezuela. Lo scorso 4 gennaio nel corso dell'Angelus ha detto che "il bene dell'amato popolo venezuelano deve prevalere sopra ogni altra considerazione e indurre a superare la violenza e intraprendere cammini di giustizia e di pace, garantendo la sovranità del Paese". Ed ha poi aggiunto di rispettare "i diritti umani e civili di ognuno e di tutti", lavorando per "costruire insieme un futuro sereno di collaborazione, di stabilità e di concordia, con speciale attenzione ai più poveri che soffrono a causa della difficile situazione economica". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

