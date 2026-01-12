Marìa Corina Machado a sorpresa da Papa Leone In settimana dovrebbe incontrare Trump

Oggi, il Papa ha incontrato a sorpresa María Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana e Premio Nobel per la Pace 2025, presso la sede vaticana. La visita si inserisce in un contesto di attenzione internazionale verso le questioni politiche e umanitarie in Venezuela. Nei prossimi giorni, Machado dovrebbe inoltre incontrare l’ex presidente statunitense Donald Trump, in un momento di crescente interesse diplomatico.

Città del Vaticano, 12 gennaio 2026 –  Papa Leone XIV ha ricevuto questa mattina in udienza in Vaticano la leader dell’opposizione venezuelana e Nobel per la Pace 2025  María Corina Machado. La notizia è stata resa nota attraverso il Bollettino Vaticano. L’incontro con il Pontefice anticipa quello che dovrebbe avvenire entro mercoledì con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che nel frattempo si è reso disponibile a confrontarsi di persona anche con l’attuale presidente ad interim Delcy Rodriguez. Nello stesso momento, l’Italia festeggia la liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

