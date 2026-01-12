Paolo Di Canio ha saputo qualcosa su Bernardo Silva in Serie A | Scusami Jorge lo dovevo dire
Paolo Di Canio ha condiviso un’anticipazione riguardante Bernardo Silva, suggerendo un possibile trasferimento in Serie A. In un intervento recente, l’ex calciatore ha espresso una riflessione sulla situazione del calciomercato, lasciando intuire che ci siano sviluppi interessanti per il futuro del centrocampista portoghese. Questa indiscrezione apre nuovi scenari sulla configurazione delle squadre italiane e sulle trattative in corso nel mercato estivo.
Indiscrezione di calciomercato importante per Paolo Di Canio che parla di un possibile arrivo in Serie A di Bernardo Silva. La destinazione? Potrebbe essere anche il Como. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: C’è anche il Napoli su Bernardo Silva, può andare a Como (lo dicono a Sky tra Caressa e Di Canio)
Leggi anche: Fabregas ha qualcosa da dire ai giocatori in campo dopo la vittoria sulla Juve: “Da lì è facile”
Paolo Di Canio ha saputo qualcosa su Bernardo Silva in Serie A: Scusami Jorge, lo dovevo dire.
Paolo Di Canio ha saputo qualcosa su Bernardo Silva in Serie A: “Scusami Jorge, lo dovevo dire” - Indiscrezione di calciomercato importante per Paolo Di Canio che parla di un possibile arrivo in Serie A di Bernardo Silva ... fanpage.it
Di Canio: “Conte era pesante, con Inzaghi più liberi. Così Chivu ha cambiato l’Inter” - Paolo Di Canio, su Sky, ha fatto una riflessione sugli ultimi anni dell'Inter, a cominciare da quando in panchina c'era Antonio Conte, l'allenatore che con il suo Napoli ha costretto i nerazzurri ad a ... msn.com
Di Canio: "Il Milan non ha neanche più il dilemma Leao" - La diciottesima giornata è giunta alla sua conclusione con il trenino Inter, Milan e Napoli che rimane in testa a distanze invariate: l'unica cosa che è cambiata, non da ... milannews.it
Paolo Di Canio Juventus 1992-93 - facebook.com facebook
Remember this sporting Paolo Di Canio moment x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.