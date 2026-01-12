Bernardo Silva, attualmente al Manchester City, potrebbe trasferirsi in Italia in un futuro prossimo, anche se non a gennaio. La possibilità di un suo approdo in Serie A, con il Napoli o altre squadre, è stata discussa nelle ultime ore, secondo alcune indiscrezioni di Sky. La decisione finale dipenderà dall’evoluzione delle trattative e dalle esigenze delle società coinvolte.

Bernardo Silva potrebbe arrivare in Italia, pare non a gennaio. Il portoghese – che è a fine corsa col Manchester City – potrebbe anticipare il suo addio alla squadra di Guardiola. Il Napoli è su di lui ma ci sono anche altre squadre. Paolo Di Canio non ne ha mai fatto il nome però Caressa lo ha incalzato e poi è spuntato il suo nome. Di Canio ha detto del Napoli ma anche di squadre che giocano molto il pallone, alla Guardiola. E allora si è arrivati al Como che – parole di Di Canio – «può prendere chiunque». Il Como non fa la Champions (a meno che non giochi la prossima) ma ha un progetto molto interessante. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - C’è anche il Napoli su Bernardo Silva, può andare a Como (lo dicono a Sky tra Caressa e Di Canio)

Leggi anche: Bernardo Silva Inter, l’idea per il colpo a zero può prendere forma? L’annuncio di Guardiola sul futuro

Leggi anche: Bernardo Silva e la Juventus: il parametro zero che può cambiare il mercato

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

C’è anche il Napoli su Bernardo Silva, può andare a Como (lo dicono a Sky tra Caressa e Di Canio) - Il portoghese – che è a fine corsa col Manchester City – potrebbe anticipare il suo addio alla squadra di Guardiola. ilnapolista.it