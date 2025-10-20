Fabregas ha qualcosa da dire ai giocatori in campo dopo la vittoria sulla Juve | Da lì è facile

Prima di rientrare negli spogliatoi dopo Como-Juve, Fabregas ha voluto fare un discorso ai suoi calciatori. Orgoglio enorme per il successo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Battibecco con Fabregas, Tudor secco: «può dire quello che vuole» Fabregas aveva detto: «Ha detto che mi prendo tutti i giocatori, ma forse non gli hanno spiegato bene come stanno le cose» https://www.ilnapolista.it/2025/10/battibecco-con-fabregas-tudor-s - facebook.com Vai su Facebook

Battibecco con Fabregas, #Tudor secco: «può dire quello che vuole» #Fabregas aveva detto: «Ha detto che mi prendo tutti i giocatori, ma forse non gli hanno spiegato bene come stanno le cose» #ComoJuve https://ilnapolista.it/2025/10/battibecco-con-fabreg - X Vai su X

Fabregas ha qualcosa da dire ai giocatori in campo dopo la vittoria sulla Juve: “Da lì è facile” - Juve, Fabregas ha voluto fare un discorso ai suoi calciatori. Riporta fanpage.it

Fabregas contro Tudor, lite epica: Como-Juventus continua in sala stampa e i tifosi bianconeri stanno con Cesc - Fabregas contro Tudor, lite epica a distanza al termine della partita in diretta tv: Como- Segnala sport.virgilio.it

Battibecco con Fabregas, Tudor secco: «può dire quello che vuole» - Al termine della gara nel corso delle conferenze Fabregas e Tudor hanno dato vita ad un piccolo battibecco a distanza ... Si legge su ilnapolista.it