Topolino celebra Agatha Christie con un volume speciale
Topolino rende omaggio ad Agatha Christie con un volume speciale pubblicato da Panini Comics. Il libro, intitolato “Agatha Christie raccontata da Topolino”, propone una raccolta di gialli Disney ispirati alla celebre scrittrice. La prefazione è firmata dalla scrittrice Alessia Gazzola, offrendo un’interpretazione originale di questi racconti. Una proposta interessante per gli appassionati di mistero e fumetto, che unisce il mondo di Disney a quello della letteratura gialla.
Panini Comics pubblica “Agatha Christie raccontata da Topolino”, raccolta di gialli Disney ispirati alla regina del mistero con prefazione di Alessia Gazzola. Nel cinquantesimo anniversario della scomparsa di Agatha Christie, Panini Comics rende omaggio alla regina indiscussa del giallo con un volume speciale: Agatha Christie raccontata da Topolino, una raccolta di storie Disney ispirate alle atmosfere, ai meccanismi narrativi e ai celebri personaggi creati dalla scrittrice inglese. Il TopoLibro, arricchito dalla prefazione della giallista Alessia Gazzola e impreziosito da una cover inedita firmata da Ivan Bigarella, è disponibile da mercoledì 7 gennaio in edicola, fumetteria e su Panini. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
