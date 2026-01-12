Pallavolo Quinta sconfitta consecutiva per ’Massa Carrara’
La squadra di pallavolo di Massa Carrara ha subito la quinta sconfitta consecutiva nella recente partita contro Ecosantagata, conclusa con un punteggio di 0-3. La partita ha visto in campo i giocatori Mosca, Marini, Lazzeri, Bibbiani, Passino, Lucarelli, Pardi, Rustighi, Diridoni, Nannini, Poli, Bagnoli e Iovieno. La squadra continua a lavorare per migliorare le prestazioni nelle prossime sfide del campionato.
p. massa carrara 0 ecosantagata 3 PALLAVOLO MASSA CARRARA: Mosca, Marini, Lazzeri, Bibbiani, Passino, Lucarelli, Pardi, Rustighi, Diridoni, Nannini, Poli, Bagnoli, Iovieno. All. Cei. ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA: Monti, Gemma, Bazzaro, De Santis, Ottaviani, Galliani, Pollicino, Bordoni, Gennamari, Moroni, Ceccobello, Di Cerbo, Sorgente, Stefanini. All Giordani. Arbitri: Papini e Massi. Parziali: 17-25, 31-33, 23-25. MASSA - Altra sconfitta, e sono cinque consecutive, per la Pallavolo Massa Carrara che è scivolata all’ultimo posto nel girone E del campionato nazionale maschile di serie B. Si sapeva che sarebbe stato difficile fare risultato contro la forte formazione viterbese ma i ragazzi del coach Luca Cei ci hanno provato con grande abnegazione e dopo un primo set girato storto (17-25) hanno venduto cara la pelle nei due parziali seguenti conclusi entrambi ai vantaggi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
