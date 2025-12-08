Pallavolo Massa Carrara ko Non si trova il riscatto sperato

p. massa carrara 0 upc sdh camaiore 3 PALLAVOLO MASSA CARRARA: Mosca, Marini, Lazzeri, Bibbiani, Passino, Lucarelli, Pardi, Rustighi, Diridoni, Nannini, Poli, Bagnoli. All. Cei. UPC SDH CAMAIORE: Baldaccini, Leoni, Poli, Romanacci, De Muro, Paoletti, Ercolini, Farfai, Salvadori, Tosi, Dal Pino, Mellano, Maccheroni. All. Mattioli. Arbitri: Marta Gamalero e Martina Auditore. Parziali: 19-25, 18-25, 23-25. MASSA – Battuta d'arresto pesante per la Pallavolo Massa Carrara. Dopo il 3-0 incassato una settimana fa sul campo della capolista Biauto Jumboffice Sestese i ragazzi di Luca Cei erano chiamati a riscattarsi contro l'Upc Sdh Camaiore, per nuovi punti utili nella corsa salvezza.

