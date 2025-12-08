Le Voci del Musical | una notte di melodie e solidarietà spettacolo benefico al Q77

Torinotoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 18 dicembre l’appuntamento è al Teatro Q77 di Corso Brescia a Torino con lo spettacolo solidale “Le voci del musical”. Lasciatevi trasportare dalle melodie più amate dei musical internazionali, da Notre Dame de Paris a Romeo e Giulietta, da Il Fantasma dell’Opera a Les Misérables, fino a. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

