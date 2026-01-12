Palermo Futsal Club non basta un super Nicchia | primo ko del 2026

Il Palermo Futsal Club apre il 2026 con una sconfitta, interrompendo una serie positiva. Nella partita contro i cugini del Palermo C5, la squadra non riesce a conquistare il risultato sperato, segnando il primo ko dell’anno. È un momento di riflessione per i biancazzurri, che ora dovranno affrontare le prossime sfide con determinazione e concentrazione.

Inizia nel peggiore dei modi il 2026 per il Palermo Futsal Club, che esce sconfitto dalla sfida contro i cugini del Palermo C5. Inutili, ai fini del risultato, i due gol di Nicchia, con mister Gentile costretto a fare i conti con numerose assenze contro una formazione cos blasonata come quella. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

