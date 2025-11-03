Calcio a 5 per il Palermo futsal club ko interno contro il Pioppo Futsal
Non arrivano le due vittorie consecutive per il Palermo Futsal Club, costretto ad arrendersi a un ottimo Pioppo Futsal perdendo per 4-9. Partita dai due volti per i rosanero: primo tempo da dimenticare, chiuso sotto di ben sette reti, e una seconda frazione giocata con maggiore intensità, ma. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Grandi festeggiamenti allo stadio per i 125 anni del Palermo @mondopalermo #Mondopalermo #Palermo #Palermocity #calcio #passione #125annipalermo - facebook.com Vai su Facebook
Palermo C5, i rosa tornano a ruggire: Polisportiva Real Sports sconfitta 5-2 - Nella sesta giornata del girone A di Serie C1 il Palermo Calcio a5, tra le mura amiche del “Pala Don Bosco”, ritrova il sorriso: dopo la battuta d’arresto contro l’Akragras Futsal, infatti, la compagi ... Scrive livesicilia.it
Calcio a 5 Serie D Palermo, Mediatrice C5 supera in casa la Polisportiva Real Sports Cefalù con super Maiorana - 0 la Polisportiva Real Sports nella gara valida per la seconda giornata di andata del campionato provinc ... Secondo mondopalermo.it
Palermo Futsal Club, +3 in trasferta: vittoria nel derby cittadino contro la Merlo C5 - Il Palermo Futsal Club torna al successo e lo fa ancora una volta lontano dalle mura amiche del Tocha Stadium. Riporta ilovepalermocalcio.com