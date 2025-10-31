Sabato pomeriggio il Pioppo Futsal in trasferta in casa del Palermo Futsal Club per l’8ª giornata del Campionato di Serie C1
Le due neopromosse sono pronte a regalare spettacolo a tutti gli appassionati di futsal al Tocha Stadium L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it
