Palermo ecco il primo ristorante vietato ai maranza

A Palermo apre un nuovo ristorante con un approccio innovativo: l’ingresso è vietato ai “maranza”, riconoscibili da un simbolo stilizzato con occhiali da sole, barba e la scritta “Io non posso entrare” sopra una croce rossa. Questa scelta mira a creare un ambiente più tranquillo e riservato, distinguendosi per un’attenzione particolare alla qualità dell’esperienza e alla tutela dei clienti rispettosi delle regole.

Un volto maschile stilizzato, con gli occhiali da sole e la barba corposa. Sopra, una croce rossa e la scritta “Io non posso entrare”. Il manifesto ha fatto capolino a Palermo, sulla porta d’ingresso del City Sea di chef Natale Giunta: il primo ristorante d’Italia ufficialmente interdetto a maranza e “gomorristi”. «La tua presenza non è benvenuta, il tuo stile non è ammesso. Vesti con tuta lucida di imitazione Armani, occhiali Cartier falsificati, un borsello Gucci fake, e una collana di provenienza incerta, il tutto accompagnato da una barba che richiama stili discutibili di gomorrista. Pertanto, ti invitiamo a non entrare nei miei locali», si legge sulla pagina social dello chef e imprenditore palermitano proprietario anche di locali a Roma. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Palermo, ecco il primo ristorante vietato ai maranza Leggi anche: Ristorante vietato ai ‘maranza’: "Tute, barbe e capi falsi da noi sono banditi" Leggi anche: Palermo, lo chef anti-mafia: "Vietato l'ingresso ai maranza" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Ristorante vietato ai maranza, lo chef Natale Giunta e l'avviso a Palermo; Movida violenta, nasce il locale vietato ai maranza, la provocazione dello chef della Palermo bene; Palermo, ecco il primo ristorante vietato ai maranza; “Vietato l’accesso ai maranza”, la provocazione di Natale Giunta – VIDEO. La provocazione dello chef Giunta: «Vietato l’ingresso ai maranza nel mio ristorante» - È la provocazione dello chef Natale Giunta, che vieta l'ingresso ai maranza nel suo ristorante di Palermo, il Citysea. lanuovasardegna.it

Chef Giunta e il cartello della polemiche: «Vietato l'ingresso ai maranza, troppe risse e qui paghiamo sempre noi» - La polemica nasce per un cartello all’ingresso e una frase forte: «Locale vietato ai maranza». ilmessaggero.it

“Vietato l’accesso ai maranza”, la provocazione di Natale Giunta – VIDEO - È la provocazione lanciata da Natale Giunta, titolare del ristorante Citysea inaugurato due anni fa al Molo Trapezoidale di Palermo, dopo l’escalation di episodi di ... livesicilia.it

