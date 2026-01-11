Palermo lo chef anti-mafia | Vietato l' ingresso ai maranza

A Palermo, lo chef Natale Giunta si distingue per il suo impegno contro la criminalità organizzata. Con un gesto simbolico, ha deciso di vietare l’ingresso ai “maranza”, termine usato per indicare soggetti legati alla criminalità. Questa iniziativa si inserisce nella sua azione di tutela e difesa dei locali e del territorio, rafforzando il suo impegno contro le estorsioni e per un ambiente più sicuro e rispettoso.

L'iniziativa di Natale Giunta che in passato aveva denunciato i suoi estorsori: "Difendo i miei locali".

Lo chef anti-mafia Natale Giunta: «Vietato l'ingresso ai maranza. Così difendo i miei locali». Scoppia la polemica; "Le estorsioni a Palermo: chi paga e perché?" A trentacinque anni dalla lettera al "Caro estorsore" di Libero Grassi

