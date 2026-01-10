Ristorante vietato ai ‘maranza’ | Tute barbe e capi falsi da noi sono banditi

Il ristorante dello chef Natale Giunta introduce una politica di ingresso rivolta ai clienti: vietato l’accesso a chi si presenta con tute sportive, barbe lunghe o capi falsi. Questa scelta mira a promuovere un ambiente elegante e rispettoso delle proprie regole, invitando altri ristoratori a seguire l’esempio. Una decisione che si distingue per sobrietà e attenzione al contesto, senza sensazionalismi, puntando a valorizzare un’esperienza culinaria autentica e rispettosa.

Lo chef Natale Giunta lancia una provocazione: un divieto di ingresso per quelli che definisce “ maranza ”, auspicando che il suo gesto sia imitato da altri colleghi. "Da oggi esce il primo divieto ufficiale di Citysea ", afferma Giunta nel video girato davanti all’ingresso del locale che si trova al Molo Trapezoidale di Palermo, mostrando un cartello con il classico cerchio barrato e una sagoma di un uomo barbuto all’interno (foto). "L’accesso qui è vietato – scrive Giunta a commento del video – la tua presenza non è benvenuta, se indossi una tuta lucida imitazione Armani, occhiali Cartier falsificati, una borsa Gucci non autentica, e una collana di provenienza incerta, il tutto accompagnato da una barba che richiama il discutibile stile Gomorra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

