Pace Una marcia per tutte le religioni

Anche quest'anno la marcia interreligiosa della pace ha avuto un enorme successo. Oltre 400 i partecipanti, che complice la bella giornata si sono date appuntamento alle 14,30 in piazza IV novembre, per poi sfilare con bandiere della pace in viale della stazione, largo Unità d'Italia, via Eugenio Chiesa e via Porta Fabbrica per raggiungere piazza Aranci. Alla marcia interreligiosa per la pace organizzata dalla diocesi e Azione cattolica diocesana, come segno concreto di impegno comune per la convivenza tra i popoli, hanno partecipato il vescovo Mario Vaccari, e rappresentanti delle religioni ortodossa, metodista valdese, musulmana e naturalmente Azione Cattolica.

Diocesi: Massa-Pontremoli, domani la Marcia interreligiosa per la pace - Pontremoli e l’Azione Cattolica diocesana promuovono la Marcia Interreligiosa della Pace, in programma domenica 11 gennaio, dalle 14. agensir.it

Giornata mondiale pace: Torino, stasera al Sermig “Cenone del digiuno”, Marcia e messa con il card. Repole. Domani concerto interreligioso - In occasione del Capodanno, il Sermig questa sera organizza all’Arsenale della pace di Torino il tradizionale “Cenone del digiuno”. agensir.it

Montgomery accoglie i monaci durante la marcia per la pace attraverso il paese

MARCIA DELLA PACE 2026 Ci uniamo alla Marcia della Pace della diocesi di Chioggia che si svolgerà domenica 25 gennaio. Partenza dalla Parrocchia Buon Pastore (Sottomarina) alle 14.30 Camminiamo insieme per dare “Spazio alla Pace”! - facebook.com facebook

Pace, duemila in marcia con il sudario delle vittime bambine a Gaza e in Israele x.com

