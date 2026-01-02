La prima manifestazione In marcia per la pace | Noi con tutte le vittime

In occasione della 59ª Giornata mondiale della Pace, si svolge la manifestazione

In marcia da piazza Santo Stefano fino al Duomo, in occasione della 59esima Giornata mondiale della Pace. Con questa manifestazione la Comunità di Sant’Egidio ha invitato tutti i milanesi a iniziare il nuovo anno, ieri, "facendo memoria di tutte le terre che dal Nord e al Sud del mondo attendono la fine delle guerre e del terrorismo". Centinaia i manifestanti. Dopo la tappa intermedia alla Chiesa di San Vito al Pasquirolo dove pregano abitualmente gli ortodossi russi e ucraini, l’approdo in piazza Duomo, sotto la Madonnina, dove sono stati elencati i nomi di tutti i Paesi ancora nella morsa della violenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

