PT Anderson un premio dopo l’altro La battaglia dell’America antiTrump
P. Anderson, riconosciuto regista, torna a parlare di temi sociali e politici con il suo ultimo film,
Roma, 12 gennaio 2026 – Cosa resta della speranza rivoluzionaria radicale in un mondo che sta scivolando verso un nuovo autoritarismo? La risposta è in Una battaglia dopo l’altra, il film che P.T. Anderson ha tratto molto liberamente dal romanzo del 1990 di Thomas Pynchon Vineland, e che a Hollywood sta facendo incetta di qualunque premio pre-Oscar. Con i quattro Golden Globes conferiti dalla stampa internazionale e ricevuti a Los Angeles nella notte tra domenica e lunedì, che si vanno ad aggiungere ai tre Critics’ Choice Awards della settimana scorsa, Una battaglia dopo l’altra è attualmente – stando all’aggregatore di Imdb – a quota 185 vittorie su 384 candidature statunitensi e internazionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
