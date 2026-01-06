Golden Globes 2026 ‘Una battaglia dopo l’altra’ pronto a vincere un premio dopo l’altro
I Golden Globes 2026 si preparano a premiare ancora una volta le eccellenze del cinema. Tra i candidati, spicca 'Una battaglia dopo l’altra', già riconosciuto come Miglior film ai Critics’ Choice Award. Questo riconoscimento segna l’inizio di una stagione che si preannuncia ricca di premi e successi, confermando l’interesse del pubblico e della critica verso produzioni di qualità.
(Adnkronos) – La stagione dei premi cinematografici si è ufficialmente aperta con i Critics’ Choice Award, che hanno consacrato 'Una battaglia dopo l’altra' come Miglior film. La pellicola ha trionfato anche nelle categorie Miglior regia e Miglior sceneggiatura non originale, premiando Paul Thomas Anderson. Il lungometraggio – con protagonista Leonardo DiCaprio – si conferma il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
