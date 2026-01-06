Golden Globe 2026 le previsioni | un premio dopo l’altro per Paul Thomas Anderson?
Le previsioni per i Golden Globe 2026 indicano Paul Thomas Anderson come uno dei principali candidati, con molte chance di successo. Tra i favoriti nelle categorie cinematografiche si segnalano anche Sentimental Value, I peccatori e Hamnet. In questo articolo analizziamo le aspettative e i pronostici, offrendo uno sguardo obiettivo alle potenziali premiazioni e ai nomi più quotati di questa edizione.
Una battaglia dopo l'altra si preannuncia come il super-favorito ai Golden Globe: ecco i nostri pronostici nelle categorie per il cinema, che vedono in pole position pure Sentimental Value, I peccatori e Hamnet. L'awards season americana è ormai entrata nel vivo: dopo la cerimonia dei Critics' Choice Award, che si è svolta la scorsa domenica, la sera dell'11 gennaio sarà la volta della premiazione dei Golden Globe, considerati fra i più importanti riconoscimenti assegnati negli Stati Uniti nell'ambito del cinema (e con la possibilità di influenzare in una certa misura la corsa agli Oscar). A sfidarsi nelle varie categorie saranno film quali Sentimental Value, I peccatori e Hamnet, ma l'indiscusso favorito di questa edizione numero 83 dei premi della stampa estera, secondo tutti i pronostici, è senz'altro Una battaglia dopo l'altra, nuovo capolavoro . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
