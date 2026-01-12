Operaio muore in impianto ex Ilva

Un incidente ha provocato il decesso di un operaio presso l'impianto siderurgico Acciaierie d'Italia, ex Ilva, a Taranto. La vittima si trovava nel convertitore 3 dell'acciaieria 2 al momento dell'incidente. Le autorità stanno conducendo le verifiche necessarie per chiarire le cause dell'evento.

10.47 Un operaio è morto a Taranto nell' impianto siderurgico Acciaierie d' Italia ex Ilva. A perdere la vita un dipendente, nel convertitore 3 dell'acciaieria 2. Secondo le prime informazioni, avrebbe ceduto una griglia su cui si trovava l'operaio. Il 46enne è caduto nel vuoto per diversi metri, dal 5° al 4° piano, mentre controllava delle valvole. Fiom,Fim e Uilm hanno proclamato 24 ore di sciopero da subito in tutte le sedi del gruppo, articolato sul territorio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

