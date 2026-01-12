Ex Ilva muore operaio a Taranto I sindacati proclamano sciopero immediato

Un operaio è deceduto nello stabilimento ex Ilva di Taranto, suscitando grande attenzione. In risposta, i sindacati hanno annunciato uno sciopero immediato di 24 ore. La notizia solleva preoccupazioni sulla sicurezza e le condizioni di lavoro all’interno dell’impianto, che rappresenta un’importante realtà industriale della regione.

All' ex Ilva muore un operaio nello stabilimento di Taranto. I sindacati proclamano sciopero immediato per 24 ore. L'incidente sul lavoro che ha portato alla morte dell'operaio è avvenuto nello stabilimento ex Ilva di Taranto. Ha perso la vita un dipendente di Acciaierie d'Italia. L'uomo sarebbe morto sul colpo dopo esser precipitato dal quinto piano dell'impianto. Sul posto sono giunti i soccorritori. A seguito dell'incidente mortale, le organizzazioni sindacali Fim, Fiom, Uilm dichiarano 24 ore di sciopero a partire da subito. La proclamazione dello sciopero coinvolge tutti i siti del gruppo, con articolazioni territoriali.

Precipita durante un controllo all'ex Ilva a Taranto, muore un operaio - La vittima stava verificando alcune valvole, è caduto dal quinto al quarto piano dell'impianto. ansa.it

Incidenti sul lavoro: muore operaio nell'ex Ilva di Taranto - Incidente mortale sul lavoro nel siderurgico Acciaierie d'Italia ex Ilva. iltempo.it

