Ex Ilva muore operaio a Taranto I sindacati proclamano sciopero immediato

Da lapresse.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un operaio è deceduto nello stabilimento ex Ilva di Taranto, suscitando grande attenzione. In risposta, i sindacati hanno annunciato uno sciopero immediato di 24 ore. La notizia solleva preoccupazioni sulla sicurezza e le condizioni di lavoro all’interno dell’impianto, che rappresenta un’importante realtà industriale della regione.

All’ ex Ilva muore un operaio nello stabilimento di Taranto. I sindacati proclamano sciopero immediato per 24 ore. L’incidente sul lavoro che ha portato alla morte dell’operaio è avvenuto nello stabilimento ex Ilva di Taranto. Ha perso la vita un dipendente di Acciaierie d’Italia. L’uomo sarebbe morto sul colpo dopo esser precipitato dal quinto piano dell’impianto. Sul posto sono giunti i soccorritori. A seguito dell’incidente mortale, le organizzazioni sindacali Fim, Fiom, Uilm dichiarano 24 ore di sciopero a partire da subito. La proclamazione dello sciopero coinvolge tutti i siti del gruppo, con articolazioni territoriali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

ex ilva muore operaio a taranto i sindacati proclamano sciopero immediato

© Lapresse.it - Ex Ilva, muore operaio a Taranto. I sindacati proclamano sciopero immediato

Leggi anche: Operaio muore all’ex Ilva di Taranto: è precipitato durante un controllo delle valvole. I sindacati: “24 ore di sciopero”

Leggi anche: **Ex Ilva: muore operaio a Taranto, sciopero 24 ore in tutti gli stabilimenti gruppo**

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

ex ilva muore operaioOperaio muore all’ex Ilva di Taranto: è precipitato durante un controllo delle valvole. I sindacati: “24 ore di sciopero” - Claudio Salamida è caduto dal quinto al quarto piano dell'acciaieria 2. ilfattoquotidiano.it

ex ilva muore operaioPrecipita durante un controllo all'ex Ilva a Taranto, muore un operaio - La vittima stava verificando alcune valvole, è caduto dal quinto al quarto piano dell'impianto. ansa.it

ex ilva muore operaioIncidenti sul lavoro: muore operaio nell'ex Ilva di Taranto - Incidente mortale sul lavoro nel siderurgico Acciaierie d'Italia ex Ilva. iltempo.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.