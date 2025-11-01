Da Venezia al mondo | perché Casanova continua a essere il mito più moderno di sempre

C’è qualcosa di profondamente ironico nel celebrare Giacomo Casanova – uomo della fuga, dell’evasione, dell’instancabile peregrinare – con una mostra che si chiude il 2 novembre. Come se il tempo, quella dimensione che egli attraversò con l’urgenza del desiderio e la leggerezza del gioco, potesse essere contenuto tra le pareti di Palazzo Mocenigo, sia pure quelle sontuose del Centro Studi di Storia del Tessuto e del Costume. Eppure è proprio nella materialità degli abiti settecenteschi, nelle pieghe delle marsine e nei ricami dei gilè, che Venezia ha scelto di interrogare il mito del suo figlio più “scandaloso” per il tricentenario della nascita (1725-2025). 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Da Venezia al mondo: perché Casanova continua a essere il mito più moderno di sempre

Approfondisci con queste news

? Dopo 15 anni la Coppa del Mondo di sci torna in Friuli Venezia Giulia! Un grande ritorno per la nostra regione: Tarvisio ospiterà le gare di discesa libera e super-G femminili il 17 e 18 gennaio 2026, riportando il grande sci mondiale sulle nostre montagne. - facebook.com Vai su Facebook

Venice Glass Week, tutti i colori del vetro: artisti dal mondo e omaggio a Casanova - Fiori di vetro e cemento, spirali di perline che raccontano l’infinito, calcedonia liquida che si finge pietra e vetro che diventa ghiaccio, carne e memoria, astrazioni e respiri trasparenti. Riporta corrieredelveneto.corriere.it

Venezia, la mostra "Vero Casanova" anticipa l’avvio della "Venice Glass Week" - Abbiamo intervistato Matteo Silverio, curatore; Chiara Squarcina, direttrice scientifica Fondazione Musei Civici Venezia; Luciano Gambaro, presidente Consorzio Promovetro Murano ... Come scrive rainews.it

Venezia, la Fondazione Giorgio Cini rievoca la figura di Giacomo Casanova - La vita spericolata di Giacomo Casanova è stata un teatro, o così ha voluto rappresentarla raccontandosi, vecchio ormai ed esule in Boemia, nell'autobiografia. Come scrive rainews.it