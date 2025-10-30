De Laurentiis | Volevo già il Napoli nel 1999 ora siamo uno dei club più importanti del mondo

Le parole del patron azzurro sulla sua avventura al Napoli. Aurelio de Laurentiis, patron azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla tv svizzerra RSI, sulla avventura . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - De Laurentiis: “Volevo già il Napoli nel 1999, ora siamo uno dei club più importanti del mondo”

Approfondisci con queste news

#Koulibaly: «Volevo andare via per delle frasi di #DeLaurentiis su di me, #Ancelotti mi fece cambiare idea» Al podcast Zack en Roue Libre: «disse che si sarebbe dimesso, se fossi andato via dal Napoli. Mi accolse in francese: «Ah, mon ami Kalidou!» https://w - facebook.com Vai su Facebook

#DeLaurentiis: "Volevo comprare tre squadre in America! Bisogna rivedere il calcio italiano" - X Vai su X

La rivelazione di Aurelio De Laurentiis: "Volevo una squadra negli Usa, anzi ne volevo tre..." - Lo ha dichiarato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, presente a Washington per la serata della fondazione NIAF, durante la quale si è svol ... eurosport.it scrive

La rivelazione di De Laurentiis: “Volevo una squadra negli Usa. Serie A, è tempo di cambiare” - " Avevo provato 15 anni fa a fare una squadra in America, anzi a un certo punto avevo pensato di farne tre: una a Las Vegas, una a Detroit e una anche a Philadelphia ". Da msn.com