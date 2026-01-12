One Piece 2 | Il nuovo teaser trailer dedicato alla Baroque Works

Netflix Italia ha pubblicato un nuovo teaser trailer per la seconda stagione di One Piece, la serie live-action basata sull'omonimo manga. La stagione, che tornerà su piattaforma da marzo 2026, introduce nuovi elementi e personaggi legati alla Baroque Works. Questo breve video offre un'anteprima degli sviluppi futuri e delle atmosfere che accompagneranno la prossima stagione.

Netflix Italia ha diffuso un teaser trailer italiano per la stagione 2 di One Piece, la serie in live-action di ritorno in piattaforma da marzo 2026. Il video (sotto i due 2 minuti di durata) è un montaggio adrenalinico che mostra i Straw Hat Pirates pronti a nuove avventure: flash di Luffy, Zoro, Nami, Usopp e Sanji in azione, con un focus su Baroque Works, l'organizzazione di assassini che vuole fermarli. Vediamo primi sguardi a Nico Robin (Lera Abova come Miss All Sunday), Miss Wednesday (Charithra Chandran), Mr. 3 (David Dastmalchian), Mr. 5 (Camrus Johnson), Miss Valentine (Jazzara Jaslyn), Mr.

ONE PIECE Live Action Season 2 NEW Trailer! Mr.13, Nico Robin & Baroque Works Crew! (Analysis)

Rilasciato un nuovo trailer della seconda stagione di One Piece. x.com

È uscito il nuovo trailer della Stagione 2 di One Piece su Netflix! Guarda le prime immagini del viaggio verso la Grand Line. https://gametimers.it/nuovo-trailer-della-stagione-2-di-one-piece-su-netflix-il-viaggio-verso-la-grand-line-prende-forma/ - facebook.com facebook

