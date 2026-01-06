Avengers | Doomsday Marvel pubblica il teaser trailer ufficiale dedicato agli X-Men in italiano

Marvel e Disney hanno pubblicato il teaser trailer ufficiale di Avengers: Doomsday, questa volta focalizzato sugli X-Men. A una settimana dal precedente teaser dedicato a Thor, il nuovo video offre una prima anteprima del film, evidenziando i personaggi e gli aspetti principali della trama. L’anteprima è disponibile anche in italiano, consentendo ai fan di avvicinarsi alle novità in vista dell’uscita.

A una settimana dal teaser dedicato a Thor, Marvel e Disney rilanciano la promozione di Avengers: Doomsday con un nuovo filmato ufficiale interamente incentrato sugli X-Men. Il teaser, inizialmente proiettato nei cinema insieme ad Avatar: Fuoco e Cenere, è ora disponibile online sui canali ufficiali Marvel anche in italiano. Il video rappresenta un tassello chiave della campagna marketing del grande crossover diretto dai fratelli Joe e Anthony Russo, uno dei titoli più attesi dell'intera Saga del Multiverso. Il teaser porta lo spettatore in una realtà alternativa abitata dagli X-Men, che sembra collegarsi direttamente agli eventi mostrati nel finale di The Marvels.

