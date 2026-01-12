One Piece 2 | arriva il teaser trailer ufficiale

Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale della seconda stagione di One Piece, attesa dai fan. La nuova stagione promette di approfondire ulteriormente le avventure dei personaggi e di ampliare la storia. Il teaser offre un primo sguardo alle novità e agli sviluppi imminenti, mantenendo alta l’attenzione verso questa serie ormai consolidata nel panorama delle produzioni giapponesi.

One Piece sta per tornare su Netflix con la sua seconda stagione e Netflix ha appena pubblicato il trailer ufficiale dei nuovi episodi. Pronti a tuffarvi di nuovo in un mare di avventure? Cresce l'attesa per il ritorno di una delle serie Netflix più amate dal pubblico. One Piece: la seconda stagione arrivare su Netflix, già annunciata anche la terza; Millie Bobby Brown va ben oltre Stranger Things: annuncia i titoli del 2026 e si prende Netflix; Netflix svela il suo 2026: ecco date di uscita e altre novità attesissime, da One Piece 2 a Enola Holmes 3; Le 20 serie tv più attese del 2026. One Piece 2: alcuni nuovi arrivi nella serie Netflix svelati dalle foto inedite - la cui storia si è fermata per un preoccupante problema di salute di Eiichiro Oda. ONE PIECE Stagione 2 Teaser Trailer Ufficiale Italiano (2026) Netflix E a seguire dopo One Piece e in prima tv assoluta arriva Jujutsu Kaisen con due puntate e doppiato in italiano.

