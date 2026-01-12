One Piece 2 | arriva il teaser trailer ufficiale

12 gen 2026

Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale della seconda stagione di One Piece, attesa dai fan. La nuova stagione promette di approfondire ulteriormente le avventure dei personaggi e di ampliare la storia. Il teaser offre un primo sguardo alle novità e agli sviluppi imminenti, mantenendo alta l’attenzione verso questa serie ormai consolidata nel panorama delle produzioni giapponesi.

One Piece sta per tornare su Netflix con la sua seconda stagione e Netflix ha appena pubblicato il trailer ufficiale dei nuovi episodi. Pronti a tuffarvi di nuovo in un mare di avventure? Cresce l'attesa per il ritorno di una delle serie Netflix più amate dal pubblico, soprattutto ora che il suo. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

ONE PIECE Stagione 2 Teaser Trailer Ufficiale Italiano (2026) Netflix

