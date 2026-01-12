Omicidio di Terno Sangare lascia l’aula durante la difesa | Sono innocente

Durante il processo per l’omicidio di Sharon Verzeni, Terno Sangare ha lasciato l’aula durante la sua difesa, dichiarando la propria innocenza. Dopo circa trenta minuti, l’imputato ha interrotto l’intervento del suo avvocato, chiedendo di tornare in carcere. La vicenda si arricchisce di un nuovo episodio che potrebbe influire sull’andamento dell’udienza e sulla valutazione delle responsabilità.

