Omicidio Sharon Sangare | L’assassino non sono io è qualcuno di Terno Non mi spiego il suo Dna sulla mia bici

In aula incalzato dalle domande del Pm, Moussa Sangare, vacilla: «L'unica cosa che non mi spiego è il Dna misto mio e di Sharon sulla bicicletta».

