Omicidio Sharon Verzeni processo a Bergamo | Moussa Sangare lascia l’aula | Parole contro di me
Oggi si svolge a Bergamo il processo per l’omicidio di Sharon Verzeni, avvenuto nel luglio 2024 a Terno d’Isola. Durante la sessione, Moussa Sangare, imputato, ha abbandonato l’aula dichiarando che le accuse sono “parole contro di me”. La vicenda si inserisce in un quadro giudiziario ancora aperto, con le parti che attendono di fare chiarezza sui fatti e sulle responsabilità.
È il giorno della difesa nel processo per l’omicidio di Sharon Verzeni, la 33enne uccisa la notte del 30 luglio 2024 a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. Per la morte della donna è imputato Moussa Sangare, cittadino italiano di origini maliane, difeso dall’avvocato Giacomo Maj. Il pm Emanuele Marchisio, nel corso della precedente udienza, nel mese di dicembre, ha chiesto l’ergastolo dopo che la perizia ha escluso il vizio di mente. All’uomo è contestato l’ omicidio aggravato dalla minorata difesa, dalla premeditazione e dai futili motivi. Sangare lascia l’aula: “Parole contro di me”. Sangare durante l’arringa dell’avvocato Giacomo Maj, suo legale difensore, ha chiesto di uscire dall’aula. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Omicidio Sharon Verzeni, Moussa Sangare ritratta in aula: “Non ho ucciso io Sharon”
Leggi anche: Omicidio Sharon Verzeni, Moussa Sangare ritratta nuovamente in Aula: "Non l'ho uccisa io"
Omicidi a Bergamo, Sharon Verzeni e le altre vittime in attesa di verdetto. I giovani imputati, le perizie psichiatriche, le aggravanti da ergastolo; Omicidio Sharon Verzeni, il pm a Sangare: Stia zitto. Chiesto l'ergastolo.
Omicidio Sharon Verzeni, l’avvocato di Moussa Sangare: “Sia assolto per non aver commesso il fatto” - Oggi l'udienza davanti alla Corte d'Assise di Bergamo per la difesa di Moussa Sangare accusato di aver ucciso Sharon Verzeni, la 33enne, uccisa la notte ... fanpage.it
Omicidio Verzeni: Sangare arrivato in aula - È arrivato in tribunale a Bergamo Moussa Sangare, italiano di origini maliane, accusato dell'omicidio della ... stream24.ilsole24ore.com
Omicidio Sharon Verzeni, processo alle battute finali - Si avvicina all'epilogo il processo in Corte d'assise a Bergamo per l'omicidio di Sharon Verzeni, 33 anni, uccisa a coltellate la notte tra il 29 e il 30 luglio 2024 a Terno d'Isola e per il cui ... ansa.it
Dalla tragedia di Sharon Verzeni alla storia di Zef Karaci, rinato in carcere dopo una condanna per omicidio - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.