Omicidio Sharon Verzeni processo a Bergamo | Moussa Sangare lascia l’aula | Parole contro di me

Oggi si svolge a Bergamo il processo per l’omicidio di Sharon Verzeni, avvenuto nel luglio 2024 a Terno d’Isola. Durante la sessione, Moussa Sangare, imputato, ha abbandonato l’aula dichiarando che le accuse sono “parole contro di me”. La vicenda si inserisce in un quadro giudiziario ancora aperto, con le parti che attendono di fare chiarezza sui fatti e sulle responsabilità.

È il giorno della difesa nel processo per l’omicidio di Sharon Verzeni, la 33enne uccisa la notte del 30 luglio 2024 a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. Per la morte della donna è imputato Moussa Sangare, cittadino italiano di origini maliane, difeso dall’avvocato Giacomo Maj. Il pm Emanuele Marchisio, nel corso della precedente udienza, nel mese di dicembre, ha chiesto l’ergastolo dopo che la perizia ha escluso il vizio di mente. All’uomo è contestato l’ omicidio aggravato dalla minorata difesa, dalla premeditazione e dai futili motivi. Sangare lascia l’aula: “Parole contro di me”. Sangare durante l’arringa dell’avvocato Giacomo Maj, suo legale difensore, ha chiesto di uscire dall’aula. 🔗 Leggi su Lapresse.it

