Olimpiadi Cortina il 9 dicembre l' arrivo della Fiamma Olimpica a Perugia | tutti i divieti la mappa
La grande festa per l'arrivo a Perugia della Fiamma Olimpica, in vista dell'evento sportivo invernale che si svolgerà in Italia, prevede il passaggio di tedofori che percorreranno alcune zone della città facendo una staffetta per arrivare nel centro storico, dove sarà acceso il braciere olimpico. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Olimpiadi Milano-Cortina: parte la corsa verso le Olimpiadi, Mattarella oggi ha acceso ufficialmente la Fiamma Olimpica a Roma. Non possiamo che essere orgogliosi di ospitare le Olimpiadi invernali anche nella nostra Regione... un'emozione unica! #Milano - facebook.com Vai su Facebook
Olimpiadi di Milano Cortina 2026: non significano solo impianti sportivi ma anche nuove infrastrutture stradali e ferroviarie. Quasi 3 miliardi di opere però saranno concluse solo dopo la fine dei Giochi, alcune anche a distanza di anni. Ne parliamo domenica d Vai su X
Il 9 dicembre la Fiamma olimpica ad Assisi - Cortina 2026 illuminerà anche Assisi, scelta come città di passaggio del viaggio attraverso l'Italia, in vista degli imminenti Giochi olimpici invernali. Lo riporta ansa.it
Ad Assisi la fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 - Cortina 2026 illuminerà anche Assisi, scelta come città di passaggio del viaggio attraverso l’Italia in vista degli imminenti Giochi olimpici invernali. umbria24.it scrive
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, quando iniziano e cosa sapere: la guida - Leggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, quando iniziano e cosa sapere: la guida ... Si legge su tg24.sky.it
La Fiamma olimpica in Umbria, il 9 sarà a Perugia - L'Umbria si prepara ad accogliere la Fiamma olimpica, che lunedì 9 dicembre, a partire dalle ore 17. ansa.it scrive
Simone Giannelli tedoforo per Milano-Cortina, il palleggiatore: «Emozione unica» - La Fiamma delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 che partirà dallo Stadio Panatenaico di Atene, in Grecia, farà tappa in Umbria lunedì 8, martedì 9 e mercoledì 10 dicembre. Come scrive umbria24.it
Simone Giannelli sarà tedoforo per Milano/Cortina - Il capitano della Nazionale azzurra Campione del Mondo, rappresenterà il Paese in un’esperienza che susciterà con ogni probabilità una grandissima emozi ... corrieredellosport.it scrive