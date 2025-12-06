Olimpiadi Cortina il 9 dicembre l' arrivo della Fiamma Olimpica a Perugia | tutti i divieti la mappa

La grande festa per l'arrivo a Perugia della Fiamma Olimpica, in vista dell'evento sportivo invernale che si svolgerà in Italia, prevede il passaggio di tedofori che percorreranno alcune zone della città facendo una staffetta per arrivare nel centro storico, dove sarà acceso il braciere olimpico. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

