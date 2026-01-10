Olimpiadi 2026 | l’imperfetto esordio dell’Arena Santa Giulia tra buchi nel ghiaccio e cantieri aperti

Le Olimpiadi invernali del 2026 a Milano hanno portato con sé alcune criticità, tra cui problemi di preparazione all’Arena Santa Giulia, ancora in fase di completamento. Buchi nel ghiaccio e cantieri aperti hanno segnato l’esordio dell’impianto, suscitando preoccupazioni sulla gestione e sui tempi di consegna. Un avvio che, seppur non sorprendente, richiede attenzione e riflessione sul percorso di preparazione alle competizioni olimpiche.

Milano, 10 gennaio 2026 – Buchi nel ghiaccio e cantieri ancora aperti. Le sensazioni, non del tutto positive, erano in attesa di essere confermate e quindi la sorpresa non è poi così grande. Ma è proprio l'arrivo della conferma a far serpeggiare maggiormente la preoccupazione. La nuovissima Arena di Santagiulia, quando mancano 27 giorni giorni all'inizio delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, non è ancora del tutto pronta. I disagi sembrano essere più all'esterno del futuristico palazzetto, ma anche la pista ha avuto i suoi problemi durante il test event iniziato venerdì sera e con termine domenica.

